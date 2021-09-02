В Роспотребнадзоре рассказали об обязательных "утренних фильтрах" в школах

Необходимые противоэпидемиологические требования, а также "утренние фильтры" для учеников остаются обязательными в российских школах и в новом учебном году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательно "утренние фильтры". Для чего? Для того чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания (то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью) не проходили в школу", — уточнила руководитель ведомства в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".