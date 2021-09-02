НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре рассказали об обязательных "утренних фильтрах" в школах

Кроме того, ученики будут придерживаться лестничного расписания и графика посещения столовой.

2 сентября, 19:05
<p>Фото © ТАСС / Пименов Роман</p>

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Необходимые противоэпидемиологические требования, а также "утренние фильтры" для учеников остаются обязательными в российских школах и в новом учебном году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательно "утренние фильтры". Для чего? Для того чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания (то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью) не проходили в школу", — уточнила руководитель ведомства в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова оценила угрозу распространения "лямбды" и других новых штаммов ковида в РФ

Попова оценила угрозу распространения "лямбды" и других новых штаммов ковида в РФ

Кроме того, как отметила Попова, каждый класс будет заниматься в своём кабинете. Это необходимо для того, чтобы школьники реже контактировали с учащимися из других классов. Также обязательным будет лестничное расписание и график посещения столовой.

Ранее Анна Попова предположила, что в России осенью возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1