В Роспотребнадзоре рассказали об обязательных "утренних фильтрах" в школах
Кроме того, ученики будут придерживаться лестничного расписания и графика посещения столовой.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Необходимые противоэпидемиологические требования, а также "утренние фильтры" для учеников остаются обязательными в российских школах и в новом учебном году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательно "утренние фильтры". Для чего? Для того чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания (то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью) не проходили в школу", — уточнила руководитель ведомства в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Кроме того, как отметила Попова, каждый класс будет заниматься в своём кабинете. Это необходимо для того, чтобы школьники реже контактировали с учащимися из других классов. Также обязательным будет лестничное расписание и график посещения столовой.
Ранее Анна Попова предположила, что в России осенью возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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