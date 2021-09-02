Два новых штамма включили в вакцину от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А.

"В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", — уточнила она в эфире канала "Россия-1".

Попова при этом отметила, что в начале этого года в стране фиксировалось низкое количество случаев гриппа. По её оценке, это ещё раз подтверждает высокую эффективность введённых в стране санитарных мер.