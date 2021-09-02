Два новых штамма включили в вакцину от гриппа
Также Роспотребнадзор зафиксировал низкое количество случаев гриппа в начале этого года.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А.
"В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", — уточнила она в эфире канала "Россия-1".
Попова при этом отметила, что в начале этого года в стране фиксировалось низкое количество случаев гриппа. По её оценке, это ещё раз подтверждает высокую эффективность введённых в стране санитарных мер.
Ранее стало известно, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости вирусом в стране стабильная.
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