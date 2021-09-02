НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два новых штамма включили в вакцину от гриппа

Также Роспотребнадзор зафиксировал низкое количество случаев гриппа в начале этого года.

2 сентября, 18:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А.

"В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину включены два новых штамма, то есть полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А", — уточнила она в эфире канала "Россия-1".

"Конец сентября — зона риска": Проценко перечислил причины возможной осенней вспышки ковида

"Конец сентября — зона риска": Проценко перечислил причины возможной осенней вспышки ковида

Попова при этом отметила, что в начале этого года в стране фиксировалось низкое количество случаев гриппа. По её оценке, это ещё раз подтверждает высокую эффективность введённых в стране санитарных мер.

Ранее стало известно, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости вирусом в стране стабильная.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1