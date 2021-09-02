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Назван процент привитых от коронавируса учителей в России

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это высокий удельный вес.

2 сентября, 20:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Около 70% учителей средних образовательных учреждений в России привились от коронавируса. Чуть меньше доля вакцинировавшихся педагогов вузов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

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Глава Роспотребнадзора добавила, что студентам нужно догонять своих преподавателей и тоже прививаться. Такая возможность сегодня есть, подчеркнула она.

Ранее Попова отметила, что в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом пятую неделю подряд.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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