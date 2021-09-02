Назван процент привитых от коронавируса учителей в России
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это высокий удельный вес.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Около 70% учителей средних образовательных учреждений в России привились от коронавируса. Чуть меньше доля вакцинировавшихся педагогов вузов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
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Глава Роспотребнадзора добавила, что студентам нужно догонять своих преподавателей и тоже прививаться. Такая возможность сегодня есть, подчеркнула она.
Ранее Попова отметила, что в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом пятую неделю подряд.
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