Назван процент привитых от коронавируса учителей в России

Около 70% учителей средних образовательных учреждений в России привились от коронавируса. Чуть меньше доля вакцинировавшихся педагогов вузов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".