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В России наблюдается снижение заболеваемости ковидом пятую неделю подряд

В Роспотребнадзоре отметили, что в стране есть безусловные признаки стабилизации эпидемиологической ситуации.

2 сентября, 19:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России уже больше месяца — не более 5–7% от недели к неделе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5–7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", — сообщила она в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее Попова заявила, что угрозы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе "лямбды", на территории России пока нет. Она также назвала превалирующую в стране мутацию ковида.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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