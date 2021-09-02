В России наблюдается снижение заболеваемости ковидом пятую неделю подряд

Плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России уже больше месяца — не более 5–7% от недели к неделе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5–7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", — сообщила она в эфире телеканала "Россия-1".