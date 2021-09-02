Переболевшие ковидом пожилые жители Ивановской области получат выплаты
В думе региона отметили, что у граждан старшего поколения развились хронические заболевания и им требуются медикаменты и улучшенное питание для восстановления.
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Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в три тысячи рублей. Об этом информирует правительство региона.
"Выплаты в три тысячи рублей коснутся людей старше 65 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в период с начала пандемии по 1 мая 2021 года. Глава региона подписал соответствующее постановление правительства", — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение было принято на встрече губернатора Станислава Воскресенского с активом ветеранских организаций. Автором инициативы является председатель Комитета по социальной политике областной думы Михаил Кизеев. По его словам, у перенёсших ковид граждан старшего поколения развились хронические заболевания и им требуются медикаменты и улучшенное питание для восстановления. Губернатор поручил проработать организационные детали и сделать механизм максимально удобным для получателей.
Ранее сообщалось, что Сбер перечислил на счета пенсионеров более 60% выплат в 10 тысяч рублей. Предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.
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