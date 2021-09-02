Переболевшие ковидом пожилые жители Ивановской области получат выплаты

Жители Ивановской области старше 65 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в три тысячи рублей. Об этом информирует правительство региона.

"Выплаты в три тысячи рублей коснутся людей старше 65 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в период с начала пандемии по 1 мая 2021 года. Глава региона подписал соответствующее постановление правительства", — говорится в сообщении.