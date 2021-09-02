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Знакомые жителя Казани, подозреваемого в убийстве мужчины в лифте, считают, что он выстрелил нечаянно

По словам собеседников Лайфа, их приятель обычный семьянин, непьющий и негулящий. Они считают произошедшее "стечением обстоятельств".

2 сентября, 20:04
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Знакомые жителя Казани, которого подозревают в убийстве мужчины в лифте многоквартирного дома, заявили, что тот является очень добрым человеком и примерным семьянином. Они также отметили, что не могут поверить, что мужчина выстрелил специально.

"Я его знаю, сколько я тут живу, лет пять. Он всегда был добродушным, общительным человеком, обычный мужчина с семьёй, адекватный человек, ни разу ничего такого не было, ничего плохого сказать не могу. То есть ты о нём не подумаешь так, что он убийца. Самый простой человек", — сказал в беседе с Лайфом один из знакомых подозреваемого.

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Ещё один приятель жителя Казани также высказался о нём в положительном ключе. Собеседник Лайфа отметил, что у мужчины нет вредных привычек.

"Нормальный, обычный человек, как все мы. Непьющий, негулящий, обычный семьянин, просто нечаянно это произошло, по характеру же видно. Просто стечение обстоятельств, выстрелил нечаянно, похвастаться решил, скорее всего. Вот по любому похвастался и куда-то не туда нажал", — поведал он.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что житель Казани застрелил мужчину в лифте одной из многоэтажек. Предполагаемый убийца попал на видео за несколько секунд до случившегося. На кадрах видно, что он держал в руках карабин "Сайга". Подозреваемому в убийстве удалось скрыться, но позже его задержали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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