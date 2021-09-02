Новак рассказал о планах развития "зелёной энергии" в России
По словам вице-премьера, в РФ созданы стимулирующие механизмы, позволяющие привлекать инвестиции, которые бы окупались.
Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото © ТАСС / Валерий Мельников
Вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание" рассказал о перспективах развития "зелёной энергии" в России. По его словам, в стране уже построены сотни солнечных электростанций (СЭС), развиваются ветряные электростанции (ВЭС), планируется строительство геотермальных электростанций (ГТЭС) на Дальнем Востоке.
"Если говорить о цифрах солнца, например, на сегодняшний день где-то 1800 МВт (мощностей — Прим. Лайфа) построили, это сотни электростанции. Недавно открывали (ветряную. — Прим. Лайфа) электростанцию почти 150 МВт мощностей в Адыгее. Такие серьёзные проекты, которые реализуются в нашей стране. Здесь более амбициозные задачи. Мы к 2035 году построим где-то около 12–15 тысяч МВт", — отметил Новак.
Вице-премьер добавил, что также планируется строительство приливных, геотермальных электростанций. К примеру, на сегодняшний день рассматривается два проекта приливных электростанций на Дальнем Востоке, с мощностями до 100 ГВт. Новак подчеркнул, что созданы стимулирующие механизмы, позволяющие привлекать инвестиции, которые бы окупались.
Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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