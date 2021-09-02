Псаки: США пока не рассматривают возможность смягчения санкций против "Талибана"

Соединённые Штаты пока не рассматривают перспективу смягчения санкций против радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никому не следует считать, что мы в настоящий момент рассматриваем смягчение санкций в отношении "Талибана", это активно не обсуждается, и мы не стремимся к этому", — сказала она журналистам.

Псаки добавила, что Вашингтон не снижал санкционное давление на лидеров талибов. Представитель Белого дома в очередной раз заявила, что США будут судить о "Талибане" по его действиям и намерены оставаться в тесной координации с мировым сообществом по этому вопросу.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.