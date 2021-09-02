Псаки: США пока не рассматривают возможность смягчения санкций против "Талибана"
Представитель Белого дома Джен Псаки в очередной раз заявила, что Вашингтон будет судить о талибах по их действиям.
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Соединённые Штаты пока не рассматривают перспективу смягчения санкций против радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Никому не следует считать, что мы в настоящий момент рассматриваем смягчение санкций в отношении "Талибана", это активно не обсуждается, и мы не стремимся к этому", — сказала она журналистам.
Псаки добавила, что Вашингтон не снижал санкционное давление на лидеров талибов. Представитель Белого дома в очередной раз заявила, что США будут судить о "Талибане" по его действиям и намерены оставаться в тесной координации с мировым сообществом по этому вопросу.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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