Сноуден на марафоне "Новое знание" предупредил владельцев устройств Apple об опасности
Бывший сотрудник американских спецслужб порассуждал о планах компании искать нелегальный контент на гаджетах ещё до того, как эта информация окажется на её серверах.
Фото © ТАСС / DPA
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об угрозе просмотра их личных данных компаниями, в частности Apple.
На марафоне "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, Сноуден рассказал, что в Соединённых Штатах только запускают технологию поиска информации в телефоне. Однако, по его словам, как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на гаджетах, это станет серьёзным нарушением приватности. В определённое время компания "перейдёт барьер" и начнёт искать "политически неудобные" и финансовые моменты.
"И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять", — сказал Сноуден.
Экс-сотрудник спецслужб добавил, что Apple планирует искать нелегальный контент на гаджетах ещё до того, как эта информация окажется на её серверах. По его словам, компания облекает это стремление в "красивые рассказы" о безопасности пользователей, но здесь есть чёткая граница "между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности".
Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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