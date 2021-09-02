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Сноуден на марафоне "Новое знание" предупредил владельцев устройств Apple об опасности

Бывший сотрудник американских спецслужб порассуждал о планах компании искать нелегальный контент на гаджетах ещё до того, как эта информация окажется на её серверах.

2 сентября, 19:16

Фото © ТАСС / DPA

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об угрозе просмотра их личных данных компаниями, в частности Apple.

На марафоне "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, Сноуден рассказал, что в Соединённых Штатах только запускают технологию поиска информации в телефоне. Однако, по его словам, как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на гаджетах, это станет серьёзным нарушением приватности. В определённое время компания "перейдёт барьер" и начнёт искать "политически неудобные" и финансовые моменты.

Сноуден на марафоне "Новое знание" рассказал об опасности слежки через смартфон

Сноуден на марафоне "Новое знание" рассказал об опасности слежки через смартфон

"И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять", — сказал Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб добавил, что Apple планирует искать нелегальный контент на гаджетах ещё до того, как эта информация окажется на её серверах. По его словам, компания облекает это стремление в "красивые рассказы" о безопасности пользователей, но здесь есть чёткая граница "между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности".

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Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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