Сноуден на марафоне "Новое знание" предупредил владельцев устройств Apple об опасности

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об угрозе просмотра их личных данных компаниями, в частности Apple.

На марафоне "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, Сноуден рассказал, что в Соединённых Штатах только запускают технологию поиска информации в телефоне. Однако, по его словам, как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на гаджетах, это станет серьёзным нарушением приватности. В определённое время компания "перейдёт барьер" и начнёт искать "политически неудобные" и финансовые моменты.

"И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять", — сказал Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб добавил, что Apple планирует искать нелегальный контент на гаджетах ещё до того, как эта информация окажется на её серверах. По его словам, компания облекает это стремление в "красивые рассказы" о безопасности пользователей, но здесь есть чёткая граница "между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности".