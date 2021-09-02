Зеленский пообещал, что Украина станет лидером Европы
Глава Незалежной не сомневается в этом, потому что "возможно всё".
Фото © ТАСС / AP
Украина в будущем станет успешной, сильной страной, лидером Европы. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", — сказал Зеленский, выступая в Стэнфордском университете, подчеркнув, что не сомневается в этом, потому что "возможно всё".
Политик напомнил, что во всём мире известно выражение "американская мечта", но у Украины "времени мечтать нет, потому что потеряно много времени".
"У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернём своих людей. Для нас это очень важно — вернуть их, вернуть Крым и Донбасс", — заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
Комментариев: 0