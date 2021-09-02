Зеленский пообещал, что Украина станет лидером Европы

Украина в будущем станет успешной, сильной страной, лидером Европы. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", — сказал Зеленский, выступая в Стэнфордском университете, подчеркнув, что не сомневается в этом, потому что "возможно всё".

Политик напомнил, что во всём мире известно выражение "американская мечта", но у Украины "времени мечтать нет, потому что потеряно много времени".