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Зеленский пообещал, что Украина станет лидером Европы

Глава Незалежной не сомневается в этом, потому что "возможно всё".

2 сентября, 19:39
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Украина в будущем станет успешной, сильной страной, лидером Европы. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", — сказал Зеленский, выступая в Стэнфордском университете, подчеркнув, что не сомневается в этом, потому что "возможно всё".

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Политик напомнил, что во всём мире известно выражение "американская мечта", но у Украины "времени мечтать нет, потому что потеряно много времени".

"У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернём своих людей. Для нас это очень важно — вернуть их, вернуть Крым и Донбасс", — заявил Зеленский.

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Напомним, Зеленский находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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