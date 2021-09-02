Киеву приготовиться к смещению режима: Последнее турне Зеленского по Америке тянет на отставку Журналист Игорь Мальцев — о том, чем порадовал Байден известного комика и как падёт режим самого весёлого президента. 2 сентября, 15:25 Фото © ТАСС / AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Актёру малых юмористических форм Владимиру Зеленскому опять не повезло. Будучи по совместительству ещё и президентом Украины, он планировал устроить мегашоу на "гастролях" в Америке. Вот прямо как Rammstein — c фейерверками и лазерной феерией. Настолько масштабное, что должно было достаться не только "стране-агрессору" (это он обычно про Россию), но и даже дедушке Байдену. Прямо и бескомпромиссно Вова Зеленский указал начальнику Америки, что он не справился с задачей по торпедированию "Северного потока – 2" и это фатальная ошибка. Ну и, конечно, в очередной раз назвал новый трубопровод мощным геополитическим оружием России. Однако вся эта бескомпромиссность грохотала в далёком Киеве, до "гастролей".

Зеленскому не повезло. С самого начала не задалось — дату визита переносили по всяким вежливым причинам. А на самом деле по одной-единственной: не до Украины нынче Джозефу Байдену. На него свалился такой политический кризис, какого не было в США уже очень давно, и всё из-за вывода войск из Афганистана. На кону не только карьера самого Байдена, но и репутация США во всём мире. И тут этот Зеленский со своими местечковыми проблемами, на которые, честно говоря, американский президент положил с прибором ещё во время его последней беседы с канцлером Меркель. Именно тогда уже были приняты принципиальные решения и по "Северному потоку – 2" тоже. И если лидеру одной европейской страны в них что-то не нравится, то это уже его проблемы.

И вот сидит Байден такой усталый, не зная, куда уворачиваться от летящих со всех сторон в него "снарядов", и тут в дверь стучится Зеленский. Ему говорят: "Погоди, мальчик, зайди попозже". Тот не понимает. Опять стучится. И, сцепив очень дорогие искусственные зубы, Джозеф наш Байден цедит: "Ну заходи, говори, что у тебя там, только по-быстрому — не до тебя".

Собственно, сам факт того, что ему открыли дверь в Овальный кабинет, и есть самая большая геополитическая победа президента Украины в театральном сезоне 2021 года. Потому что вся встреча как раз и проходила в атмосфере "Какого чёрта ты не вовремя припёрся".

Общий стиль необязательности всего этого шоу вылился и в американских СМИ, которым настолько наплевать и на ситуацию, и на самого Зеленского, что они совершенно на автомате окрестили его Lewinsky и никто не заметил. Это вам, молодым, уже не очень смешно ни про Левински, ни про Овальный кабинет. А у нас это всё ещё перед глазами стоит. Или не стоит. И кстати, вся эта грязь тоже творилась при демократах с чудовищным слатшеймингом со стороны записных феминисток. Полезно напоминать.

Слатшеймингом Зеленского никто заниматься не стал, хотя, конечно, его поведение просто вопиет к сравнениям и параллелям. Но и внимания особо обращать никто не стал. Потому что, мягко говоря, противоречивая позиция "Проклятый агрессор, качай, качай через меня газ, дай сюда миллиард срочно", она задолбала уже всех. И результаты встречи Меркель с Байденом наглядно это демонстрируют.

Погодите, а деньги? Ведь Вова сильно рассчитывал на деньги? — Личная встреча с Байденом — это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон, — считает политолог Владимир Корнилов.

Да, он просил выделить Украине 277 миллиардов долларов на "план трансформации страны", а в реальности получил 60 миллионов долларов военной помощи и ещё какие-то скромные деньги "на развитие демократии". Что такое 60 миллионов, ну даже 300 миллионов, выделенных на какие-то не слишком осязаемые цели? А точнее на цели противодействия России — будем честны друг с другом. Этого местным распильщикам, которые гордо восседают вокруг президента Зеленского, хватит только на покупку нескольких красивых вилл в Евросоюзе, как у них водится. С "миллиардами" получился облом.

И опять виноват непонятно кто: то ли Россия, то ли Меркель, то ли пакистанские "студенты", которые сейчас растаскивают двадцать тысяч одних только "хаммеров", поставленных в Афганистан на деньги американских налогоплательщиков. Объяснять налогоплательщику, что он должен теперь обеспечивать не только "студентов", но и комиков, Байдену сейчас совершенно некстати.

Но зато он дал "честное пионерское слово" — дескать, если клятые русские будут как-то неправильно качать газ по "Северному потоку – 2", то он обязательно защитит Украину и наложит на русских санкции. Правда, непонятно, когда это всё произойдёт (и произойдёт ли вообще), но "обязательно наложит". Это привело мосье Зеленского в дикий восторг, конечно. Правда, никто не знает, кто этим может заняться лет через пять хотя бы. Где будет тот Байден?

А где будет сам Зеленский — тоже большой вопрос. Ему приходится надувать щёки — типа он чего-то достиг на международном поприще (на самом деле — нет), чтобы удержаться на плаву. Но ведь он возвращается в/на Украину, где его уже ждут недавно отставленный Аваков со своими нациками. Тот самый Аваков, который получил из рук реальных хозяев украинского дискурса марку на вывод Владимира Зеленского под белы рученьки из президентского офиса.

Как тебе такое, Вова?

Авторы Игорь Мальцев