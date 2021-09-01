Обращение президента к истории может изменить геополитическую карту, и наши соседи это понимают Оглавление Про Россию Про Афганистан Про ближнее зарубежье и ВОВ Владимир Путин провёл открытый урок для школьников на Дальнем Востоке и обсудил с учащимися историю России, действия США в Афганистане и единство русского народа. 46701 46701 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин провёл встречу с учениками школы Всероссийского детского центра "Океан", которая стала одним из мероприятий марафона "Новое знание" в честь Дня знаний.

Несмотря на то что президент страны общался со школьниками, только начинающими свой жизненный путь, вопросы, которые затронул глава страны, сейчас крайне актуальны и формируют международную повестку. Общение прошло в формате открытого урока истории, Путин говорил свободно и даже оговорился, назвав "Северную войну" "Семилетней", в чём его деликатно поправил школьник Никанор Толстых.

— Я думаю, что детям всё интересно, что говорит президент, не так часто он даёт открытые уроки истории — раз в году в одном классе, это само по себе событие. Все информационные агентства цитируют, как президент оговорился, а его отличник поправил, и якобы директор школы, где он учится, на него уже "цыкать" начала, но, мне кажется, это выглядело очень живо и очень органично. В конце концов, Путин же живой человек, а значит, может оговориться, выглядит это очень естественно, придаёт некое ощущение человечности, — отметил политолог Алексей Мартынов.

Про Россию

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Путин заявил, что история — это не просто набор цифр и имён, фактов и трактовок событий, а фундаментальное гуманитарное знание, на основе которого современные люди вырабатывают подход к жизни.

— В нашей стране на протяжении прошлого, XX века дважды рассыпалась российская государственность: после Революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло ещё и крушение Советского Союза. А почему? Надо ведь внимательно это всё проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это. У нас сейчас 146. Если бы этих трагедий не было, было бы около 500 миллионов человек, — сказал президент.

По мнению депутата Государственной думы Евгения Фёдорова, необходимо провести глубокий анализ, чтобы понять, в чём заключались причины того, что мы недосчитались 350 миллионов людей.

— Наш лидер чётко обозначил ошибки 17-го и 91-го годов, нужно проанализировать эту ситуацию. Что мы сделали тогда не так, что потеряли столько территорий, почему нас не 500 миллионов, а всего 150? Вот это историческое предательство, отказ от Отечества, в том числе предательство миллионов русских людей, оставшихся за рубежом, сложивших жизни за нас. Государственная власть должна принять теорию конкуренции наций, понимание, что если мы отказываемся от чего-то, то всегда найдутся те, кто это заберёт себе, нам нужна мощная теоретическая база, которую необходимо будет восстановить, в том числе на основании более ранних наработок, — сказал депутат.

Про Афганистан

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Не обошёл вниманием президент страны и самую горячую точку на планете — Афганистан, судьба которого наглядно продемонстрировала бесперспективность внешнего силового воздействия.

— Что там произошло? 20 лет! 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались (можно сказать об этом, никого не обижая) цивилизовать людей, которые живут там, а, по сути, внедрять свои нормы и стандарты жизни, в самом широком смысле этого слова, в том числе и в политической организации общества. Результат? Одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал, для Соединённых Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, в минус всё пошло, — подчеркнул президент страны.

Путин добавил, что ответ на самом деле очень простой: если кто-то в своей внешней политике в отношении кого-то предпринимает некие действия, он обязательно должен учитывать исторические, культурные и философские аспекты выбранной страны. Уважительно относиться к живущим там людям, а также к их обычаям и традициям.

— Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы это произошло быстрее, качественнее, нужно помогать людям цивилизованным способом, аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша. А сейчас что происходит? Без учёта всех этих факторов, в том числе исторического характера, добиться чего-то позитивного практически невозможно. Конечно, мы должны учитывать это прежде всего для себя, — сказал Владимир Путин.

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, Владимир Путин очень деликатен в оценке ситуации в Афганистане. Поскольку налицо не нулевой результат пребывания американцев в стране, а отрицательный.

— Часть афганцев, как это часто бывает при столь длительном вторжении, вполне восприняли западную культуру и нормы жизни, смогли отойти от кланового общества, но это очень тонкая надстройка: учёные, политики, различные активисты. Они, собственно, и рванули из страны, когда власть захватил "Талибан"*. Конечно, американцы должны были бы продумать это раньше, раз уж взяли на себя такую ответственность. Путин прав, американцы фактически расписались в неспособности создавать национальные государства и бороться с терроризмом. Как говорят они сами, сегодня положение в Афганистане хуже, чем 20 лет назад. Тогда хотя бы можно было опереться на Северный альянс или некое более-менее лояльное правительство в Кабуле, сегодня этого ничего нет, — сказал эксперт.

Про ближнее зарубежье и ВОВ

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Рассказывая об истории места, где проводился открытый урок, то есть о Дальнем Востоке, Владимир Путин вернулся к теме своей недавней статьи — историческому единству русского народа, разделённого на три ветви: великороссов, малороссов и белорусов.

— Или вынужден был обратиться к другой составляющей, уходящей в века, может быть, вы обратили на это внимание, может быть, нет, я написал статью о единстве русских и украинцев. Я неслучайно сказал о том, что малороссы, великороссы, белорусы осваивали эти территории. Выходцев с той территории, которая сегодня Украиной называется, очень много. И они вместе со всем народом шли вперёд и осваивали эти колоссальные территории. Не для себя. Для будущего страны, общей страны, для нашего общего будущего. И мы всё это должны знать и с уважением относиться к тем людям, которые это делали, — заявил президент.

Глава страны добавил, что, будучи единым, наш народ смог победить нацистов, напавших на нас в 1941 году. По словам Путина, победа над нацизмом — это одно из самых ярких, самых значимых событий XX века.

— Если бы этой победы не состоялось или, не дай бог, нацисты победили бы, мир бы был совершенно другим и судьба русского и других народов России была бы абсолютно другой, вообще не было бы никакой судьбы. Потому что в документах рейха, это не болтовня, в документах прописано: часть славянского населения России должна быть использована на работах, те, кто может работать; часть, кто работать не может, не нужны, за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вымирание, чтобы было понятно, а часть вообще уничтожить в газовых печках. Судьба русского и других народов России была бы другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощённых нацистской Германией. Те народы они воспринимали более или менее как генетически свои и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. С нашими народами — нет, с русским народом — нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Да, может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом, — сказал Путин.

Как полагает политолог Алексей Мартынов, политики нередко используют такие форматы, чтобы запустить определённые месседжи не только во внутреннюю повестку, но и во внешнюю. По его мнению, позиция президента в этом вопросе не меняется на протяжении 20 лет активной политической карьеры.

— Есть советская формула: один народ — три государства, это было в своё время очень удобно, СССР после победы в Великой Отечественной войне получил три голоса в ООН, но это же сыграло с нами и злую шутку, когда в момент распада большой страны нарисованные на бумаге границы стали настоящими. Это трагедия нашего народа, и позиция президента близка подавляющему числу русских людей, не важно где живущих — в России, на Украине или в Белоруссии. Для миллионов людей развал большой страны стал трагедией, резалось всё по живому, это действительно была крупнейшая геополитическая катастрофа. Но мы об этом помним, мы думаем и говорим на одном языке, а значит, когда-нибудь наступит время "собирать камни", — сказал политолог.

Кроме этого Владимир Путин обсудил со школьниками ряд других вопросов, пообещал наладить шефство над научными кружками, поддерживать исследования в области биологии, а также оставить за регионами большую часть новых бюджетных мест в вузах и средних учебных заведениях.

— Сейчас мы подходим к точке взлёта, как говорят лётчики, к точке принятия решений: "либо взлетаем, либо остаёмся на земле". Либо мы будем этот вопрос решать, либо окно возможностей закроется, и, когда оно появится в следующий раз, неизвестно. Президент об этом и рассуждает, — отметил Мартынов.

— Думаю, что в ближайшее время будут приняты решительные шаги, но не в форме законопроекта, а другого характера. Какие — посмотрим. Обращу ваше внимание, что это почувствовали и на Украине, представитель администрации Зеленского вдруг решил изменить название страны на "Русь-Украина", коряво, конечно, но видно, что это рефлексия на эту ситуацию, которая уже подходит к некой точке решения. Без конца терпеть многие вещи становится невозможным, поэтому я не исключаю, что в самое ближайшее время мы увидим некие инструменты и формулы разрешения этого кризиса длиной в 30 лет Алексей Мартынов Политолог

По его мнению, обращение президента к наиболее болевым и серьёзным вопросам российской истории неслучайно. А что за ним последует, мы будем наблюдать в ближайшее время.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы Никита Юрченко