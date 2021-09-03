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В США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида"

По словам Байдена, американское правительство делает всё, чтобы как можно быстрее оценить размер ущерба, нанесённого стихийным бедствием.

2 сентября, 21:55

Фото © ТАСС / АР

В США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида", который привёл к нехватке топлива и повышению цен. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Я велел министру энергетики Грэнхолм использовать всё, что есть в её распоряжении, включая стратегический запас нефти, чтобы бензин продолжал идти по трубопроводам", — заявил Байден.

Рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы

Рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы

Американский лидер добавил, что его администрация делает всё, чтобы как можно быстрее оценить размер ущерба, нанесённого "Идой", в том числе районам, в которых активно добывают нефть.

Ранее из-за торнадо и ливней в двух штатах США объявили режим ЧС. В Нью-Джерси ветер разрушил сотни домов, а в Нью-Йорке дожди затопили метрополитен.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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