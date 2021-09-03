В США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида", который привёл к нехватке топлива и повышению цен. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Я велел министру энергетики Грэнхолм использовать всё, что есть в её распоряжении, включая стратегический запас нефти, чтобы бензин продолжал идти по трубопроводам", — заявил Байден.

Американский лидер добавил, что его администрация делает всё, чтобы как можно быстрее оценить размер ущерба, нанесённого "Идой", в том числе районам, в которых активно добывают нефть.