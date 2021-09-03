В Подмосковье спрогнозировали заморозки до минус двух градусов

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки –2...0 градусов", — сообщает ведомство.

В МЧС призвали пешеходов быть предельно внимательными, а лицам с заболеваниями сердечной системы и астматическими заболеваниями порекомендовали не выходить на улицу. Также ведомство напомнило водителям, что на скользкой и влажной дороге следует избегать резких торможений.