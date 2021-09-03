НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье спрогнозировали заморозки до минус двух градусов

В МЧС призвали пешеходов быть предельно внимательными, а лицам с заболеваниями сердечной системы и астматическими заболеваниями порекомендовали не выходить на улицу.

2 сентября, 21:26
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Экстренное предупреждение о заморозках до –2 градусов ночью и утром 3 сентября распространил подмосковный главк МЧС.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки –2...0 градусов", — сообщает ведомство.

Метеоролог Тишковец рассказал о приходе в Москву метеорологической осени

Метеоролог Тишковец рассказал о приходе в Москву метеорологической осени

В МЧС призвали пешеходов быть предельно внимательными, а лицам с заболеваниями сердечной системы и астматическими заболеваниями порекомендовали не выходить на улицу. Также ведомство напомнило водителям, что на скользкой и влажной дороге следует избегать резких торможений.

Ранее москвичей предупредили о приближении бабьего лета.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Катастрофический потоп": Десятки человек стали жертвами урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

сегодня в 17:16

Попова: Восемь регионов находятся в стадии роста заболеваемости ковидом

сегодня в 21:22

Глава МИД Чехии счёл недальновидными призывы отказаться от отношений с Россией

сегодня в 21:12

Планетоход Perseverance добыл первый образец грунта Марса

сегодня в 21:01

В Сочи арестовали блогера, ехавшего примотанным скотчем к маслкару Camaro

сегодня в 20:49

Новости партнеров

Layer 1