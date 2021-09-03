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Планетоход Perseverance добыл первый образец грунта Марса

Главный инженер проекта Адам Штельцнер отметил, что никогда не был так рад увидеть дыру в камне.

2 сентября, 21:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NASAPersevere/status/1433334279937789954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA&#x27;s Perseverance Mars Rover</a></p>

Фото © Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Американский марсоход Perseverance со второй попытки добыл первый образец планетарного грунта. Об этом сообщил главный инженер проекта Адам Штельцнер.

"У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне", — написал Штельцнер в "Твиттере".

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К данной публикации также была прикреплена фотография с марсохода — в пыли и среди небольших кусков породы лежит камень значительных размеров, а в нём достаточно большое круглое чёрное отверстие.

Напомним, что первая попытка собрать грунт с Красной планеты провалилась в начале августа. Согласно данным, полученным от марсохода Perseverance, система отбора проб работала, как и планировалось, однако телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось образцов.

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Как сообщал Лайф, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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