Планетоход Perseverance добыл первый образец грунта Марса

Американский марсоход Perseverance со второй попытки добыл первый образец планетарного грунта. Об этом сообщил главный инженер проекта Адам Штельцнер.

"У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне", — написал Штельцнер в "Твиттере".

К данной публикации также была прикреплена фотография с марсохода — в пыли и среди небольших кусков породы лежит камень значительных размеров, а в нём достаточно большое круглое чёрное отверстие.