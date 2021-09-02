В Сочи арестовали блогера, ехавшего примотанным скотчем к маслкару Camaro

Суд Адлерского района Сочи арестовал блогера, который на высокой скорости катался примотанным скотчем к американскому маслкару Chevrolet Camaro. Как сообщили в УВД Сочи 27-летний мужчина получил пять суток административного ареста.

В отношении блогера были составлены административные материалы по статьям "Нарушение правил перевозки", "Нарушение правил применения ремней и мотошлемов", "Мелкое хулиганство".

Ранее Лайф рассказывал, как виновница ДТП из Петербурга попросила суд не лишать её прав, потому что она "девочка". ПДД она нарушила спустя всего неделю после того, как получила водительское удостоверение.