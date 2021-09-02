Зеленский в Стэнфордском университете сравнил себя со Стивом Джобсом

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете, сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании компании Apple.

"Наверное, самой известной речью, провозглашённой здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь на первый взгляд с сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стиву Джобсу: "Это невозможно", — сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что, для того чтобы реализовать эти идеи, ему пришлось стать президентом. По словам политика, его целью является улучшение жизни страны и граждан.