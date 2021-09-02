Зеленский в Стэнфордском университете сравнил себя со Стивом Джобсом
Лидер Незалежной также припомнил "украинское творение" — "Государство в смартфоне".
Владимир Зеленский и Стив Джобс. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP, Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете, сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании компании Apple.
"Наверное, самой известной речью, провозглашённой здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь на первый взгляд с сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стиву Джобсу: "Это невозможно", — сказал украинский президент.
Зеленский добавил, что, для того чтобы реализовать эти идеи, ему пришлось стать президентом. По словам политика, его целью является улучшение жизни страны и граждан.
"Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple — iPhone. И это его сердце, оно бьётся с каждым видео во время звонка или СМС, а в нём наше украинское творение — "Государство в смартфоне", — сказал глава Незалежной, отметив, что уже более 26 миллионов жителей страны могут оформить документы при рождении ребёнка через смартфон.
Напомним, Зеленский находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
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