В ООН рассказали о ситуации в афганском Панджшере

В ООН призывают противоборствующие стороны в единственной не покорившейся "Талибану"* афганской провинции Панджшер не допускать потерь среди мирных жителей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на просьбу прокомментировать текущую ситуацию в Панджшере, Дюжаррик сказал следующее: "Любые продолжающиеся бои вызывают большое беспокойство у нас — они делают гуманитарную ситуацию сложной, ухудшают её. Это увеличивает число проблем с доступом для нас".

"Как и в любом конфликте, важен призыв к сторонам — чтобы они не допускали потерь среди гражданского населения, избегали повреждений гражданской инфраструктуры", — добавил он.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.