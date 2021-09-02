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В ООН рассказали о ситуации в афганском Панджшере

Там отметили, что продолжающиеся бои серьёзно ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе.

2 сентября, 20:21

Фото © ТАСС / AP

В ООН призывают противоборствующие стороны в единственной не покорившейся "Талибану"* афганской провинции Панджшер не допускать потерь среди мирных жителей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на просьбу прокомментировать текущую ситуацию в Панджшере, Дюжаррик сказал следующее: "Любые продолжающиеся бои вызывают большое беспокойство у нас — они делают гуманитарную ситуацию сложной, ухудшают её. Это увеличивает число проблем с доступом для нас".

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"Как и в любом конфликте, важен призыв к сторонам — чтобы они не допускали потерь среди гражданского населения, избегали повреждений гражданской инфраструктуры", — добавил он.

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Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане "Талибаном" Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Талибы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате радикалы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере. Также стало известно, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану" в борьбе с афганским сопротивлением. Лайф писал о планах талибов уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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