Глава МИД Чехии счёл недальновидными призывы отказаться от отношений с Россией

Отношения Праги и Москвы после инцидента во Врбетице находятся в "точке замерзания". Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кульганек.

"После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся в точке замерзания", — отметил Кульганек в интервью газете Mlada fronta DNES.

Глава чешского МИД добавил, что призыв ряда политиков полностью отказаться от отношений с Россией является недальновидным шагом. Кульганек выразил надежду, что в Праге не будут рассматривать вопрос о закрытии Посольства Чехии в Москве. По словам дипломата, переговоры с российскими коллегами в интересах страны.

"Иметь дипломатическое представительство просто практическая необходимость", — подчеркнул министр.

Также Кульганек высказался за минимальное влияние политики на экономические и культурные связи с Россией. По его мнению, новое выстраивание отношений с Москвой будет длительным процессом, но к этому нужно стремиться.