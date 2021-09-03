Глава МИД Чехии счёл недальновидными призывы отказаться от отношений с Россией
Якуб Кульганек выразил надежду, что в Праге не будут рассматривать вопрос о закрытии посольства страны в Москве.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Отношения Праги и Москвы после инцидента во Врбетице находятся в "точке замерзания". Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кульганек.
"После врбетицкой размолвки наши отношения с РФ находятся в точке замерзания", — отметил Кульганек в интервью газете Mlada fronta DNES.
Глава чешского МИД добавил, что призыв ряда политиков полностью отказаться от отношений с Россией является недальновидным шагом. Кульганек выразил надежду, что в Праге не будут рассматривать вопрос о закрытии Посольства Чехии в Москве. По словам дипломата, переговоры с российскими коллегами в интересах страны.
"Иметь дипломатическое представительство просто практическая необходимость", — подчеркнул министр.
Также Кульганек высказался за минимальное влияние политики на экономические и культурные связи с Россией. По его мнению, новое выстраивание отношений с Москвой будет длительным процессом, но к этому нужно стремиться.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
В середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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