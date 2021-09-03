Байден пообещал защитить право женщин Техаса на аборты

Президент США Джо Байден назвал беспрецедентным посягательством на конституционные права женщин решение Верховного суда страны, который отказался приостановить действие принятого в штате Техас закона о запрете абортов, считающегося одним из самых суровых в Америке.

"Решение Верховного суда представляет собой беспрецедентное посягательство на конституционные права женщин... которые действовали в нашей стране почти 50 лет", — отмечается в заявлении главы Белого дома.

По словам американского лидера, действия Верховного суда США могут привести к "развязыванию неконституционного хаоса". Байден поручил Совету по гендерной политике при Белом доме и аппарату юрисконсульта Белого дома изучить, какие шаги может предпринять федеральное правительство, чтобы обеспечить жительницам Техаса "доступ к безопасным и законным абортам".

Добавим, что указанный закон вступил в силу в штате Техас в среду, 1 сентября. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать минимум десять тысяч долларов в случае их успеха в суде.

При этом отмены или приостановки действия данного закона добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Правозащитники заявляли, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведёт к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других американских штатах, где у власти находятся республиканцы. Они уточняли, что нормы, о которых идёт речь, фактически означают почти полный запрет на аборты.

Упомянутое решение Верховного суда было вынесено ранее в четверг. За приостановку действия закона высказались четыре судьи, против — пять. Как заметили последние, истцы не смогли чётко обосновать свою позицию с процедурной точки зрения. При этом Верховный суд США на данный момент не делает выводов касаемо конституционности закона. Кроме того, вынесенное решение не мешает дальнейшим попыткам оспорить какие-либо из положений закона в судах штата.