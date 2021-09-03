Захарова пошутила о подаренной Зеленскому в США книге про лёгкую черепно-мозговую травму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о книге, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в США члены конгресса.

"Зеленскому в США подарили книгу под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма", которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли её украинскому президенту члены конгресса. Всё-таки книга — лучший подарок, как ни крути", — написала Захарова в телеграм-канале.

Также представитель МИД привела слова члена Палаты представителей США Марси Каптур, которая заявила об "очень грязном" российском газе и пообещала помочь Украине "избавиться от энергетической зависимости".

"Она хоть не свой экземпляр президенту Украины подарила? Волнуюсь", — отметила Захарова.