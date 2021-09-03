Захарова пошутила о подаренной Зеленскому в США книге про лёгкую черепно-мозговую травму
Члены Конгресса США вручили политику издание американо-украинского медицинского фонда AUMF.
Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о книге, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили в США члены конгресса.
"Зеленскому в США подарили книгу под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма", которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли её украинскому президенту члены конгресса. Всё-таки книга — лучший подарок, как ни крути", — написала Захарова в телеграм-канале.
Также представитель МИД привела слова члена Палаты представителей США Марси Каптур, которая заявила об "очень грязном" российском газе и пообещала помочь Украине "избавиться от энергетической зависимости".
"Она хоть не свой экземпляр президенту Украины подарила? Волнуюсь", — отметила Захарова.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил Зеленского в США с "нахалёнком на паперти". По словам российского парламентария, украинский политик неумело пытается диктовать Западу, как проводить переговоры о транзите российского газа через Незалежную, но Европа вряд ли к нему прислушается.
Напомним, Зеленский находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
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