Трутнев рассказал, когда начнётся строительство новых районов Владивостока

Вице-премьер уточнил, что темпы строительства будут зависеть от востребованности.

Строительство новых районов Владивостока начнётся в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Массово строить жильё, в том числе создавать новые районы Владивостока, мы начнём в будущем году", — приводит слова Трутнева РБК.

Вице-премьер уточнил, что темпы строительства будут зависеть от востребованности. Трутнев отметил, что не всё жильё будет строиться за государственный счёт. Планируется привлекать к работе компании и помогать им снизить цену продажи.

"При этом мы делаем их сбыт более эффективным: дешёвое жильё продавать будет легче", — пояснил полпред президента.

Трутнев добавил, что проект "Дальневосточный квартал", в рамках которого застройщикам предоставят льготы и господдержку в обмен на снижение стоимости жилья, запустят в ближайшее время.