Трутнев рассказал, когда начнётся строительство новых районов Владивостока
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Вице-премьер уточнил, что темпы строительства будут зависеть от востребованности.
Строительство новых районов Владивостока начнётся в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Массово строить жильё, в том числе создавать новые районы Владивостока, мы начнём в будущем году", — приводит слова Трутнева РБК.
Вице-премьер уточнил, что темпы строительства будут зависеть от востребованности. Трутнев отметил, что не всё жильё будет строиться за государственный счёт. Планируется привлекать к работе компании и помогать им снизить цену продажи.
"При этом мы делаем их сбыт более эффективным: дешёвое жильё продавать будет легче", — пояснил полпред президента.
Трутнев добавил, что проект "Дальневосточный квартал", в рамках которого застройщикам предоставят льготы и господдержку в обмен на снижение стоимости жилья, запустят в ближайшее время.
Ранее в Кремле оценили идею о создании города-миллионника на Дальнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что добиться этого удастся не только за счёт объединения с другими территориями, но и за счёт прироста населения.