Экс-депутат Рады объяснил, почему опасно переименовывать страну в Русь-Украину

Бывший депутат Верховной рады Александр Доний объяснил, в чём заключается опасность переименования Украины в Русь-Украину. По его словам, это принесёт в страну раскол: кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — "украино-русином".

"Прошлое неоднозначно, поддаётся разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией", — приводит слова Дония издание "Главред".

Политик напомнил, что у России и Украины есть общая история, берущая начало с появления Новгорода, в котором правили Рюриковичи. Однако общую историю с Россией Доний назвал опасной.