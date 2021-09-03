Экс-депутат Рады объяснил, почему опасно переименовывать страну в Русь-Украину
Попытка изменить самоидентификацию прошлого может привести к негативным последствиям, считает Александр Доний.
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Бывший депутат Верховной рады Александр Доний объяснил, в чём заключается опасность переименования Украины в Русь-Украину. По его словам, это принесёт в страну раскол: кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — "украино-русином".
"Прошлое неоднозначно, поддаётся разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией", — приводит слова Дония издание "Главред".
Политик напомнил, что у России и Украины есть общая история, берущая начало с появления Новгорода, в котором правили Рюриковичи. Однако общую историю с Россией Доний назвал опасной.
Как писал Лайф, ранее в офисе Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину. В Киеве также заявили о желании отобрать бренд "русских". Там отметили, что Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".
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