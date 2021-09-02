На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин вплотную занялся вопросами развития ДВФО. Сегодня он провёл совещание по социально-экономическому развитию региона, на котором министры и губернаторы обсуждали, вернее спорили, что нужно сделать, чтобы прекратить отток населения, как обновить больницы и обеспечить всех доступными авиабилетами.

К слову, российский лидер всегда уделял особое внимание Дальнему Востоку. Именно он предложил создать на острове Русский Федеральный университет, который стал центром притяжения всего региона, проложить новые мосты по всему Владивостоку.

Одна из главных проблем этого региона, если говорить сухим чиновничьим языком, убыль населения. Даже сами губернаторы признаются, что жители уезжают, потому что недовольны качеством медицины и высокими ценами. Стоимость потребительской корзины на Дальнем Востоке в полтора-два раза выше, чем в среднем по России.

— Да, тут даже морепродукты чуть ли не дороже, чем в Москве, — жаловались в кулуарах участники саммита, которые, видимо, приехали на остров Русский впервые.

Губернаторы дальневосточных регионов рапортовали Путину, что они конкурируют за население со всей Россией, а за инвестиции — со всем миром. И рассказывали президенту — в который раз — об идее создать из Владивостока город-миллионник.

На совещании Путин чётко дал понять, что вопросы развития Дальнего Востока относятся к категории стратегических и решать их надо не формально, а творчески, "ставить самые смелые задачи, исходя не из текущей, а отдалённой стратегической перспективы".

Дальневосточные губернаторы тем временем просили у президента и министров помочь с решением вопросов медицины. К примеру, глава Магадана пожаловался на плохое оснащение больниц, что, по его мнению, является решающим фактором миграции. Президент внимательно выслушал губернаторов и профильных министров, а потом попросил прокомментировать все "претензии" министра финансов. И поручил наладить реально работающую, а не формальную систему продажи льготных авиабилетов на Дальнем Востоке.

Антон Силуанов на замечание, что регионам не хватает дотационных билетов, справедливо заметил, что очень часто пассажиры бронируют билеты, а потом от них отказываются, из-за чего и возникает дефицит. Да и вообще главам регионов грех жаловаться — мол, для Дальнего Востока делают очень много и денег выделяется более чем достаточно и что планируется выделять и дальше.

Путин резюмировал, что проблемных вопросов ещё много: необходимо развивать производственные мощности в регионе, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, ну а исторической задачей остаётся приумножение населения Дальнего Востока.