"Изображала птицу счастья": Учительница оправдалась за танец живота на Дне знаний в хабаровской школе
Девушка пообещала в будущем учитывать формат мероприятий, на которых ей придётся выступать.
Педагог дополнительного образования Юлия Марченко, которая исполнила танец живота на школьной линейке, прокомментировала скандальный номер. Ролик опубликован в городском паблике "Типичный Хабаровск". По её словам, костюм был абсолютно закрытым, а эффект обнажённого тела создавался из-за солнечных бликов.
"Мой костюм был абсолютно закрытый, телесного цвета. Под бликами солнца создаётся впечатление обнажённого тела. Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья. А вот эта важная часть видео почему-то не попала под ваш взор", — сказала Юлия.
Педагог также принесла извинения всем, у кого её танец вызвал негативные эмоции, и призналась, что в следующий раз будет учитывать формат мероприятий, на которых ей придётся выступать.
"Я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвящённого празднику 1 Сентября", — добавила она.
Напомним, что видео выступления появилось в социальных сетях накануне. Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку. В отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка.
Комментариев: 0