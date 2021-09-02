Педагог дополнительного образования Юлия Марченко, которая исполнила танец живота на школьной линейке, прокомментировала скандальный номер. Ролик опубликован в городском паблике "Типичный Хабаровск". По её словам, костюм был абсолютно закрытым, а эффект обнажённого тела создавался из-за солнечных бликов.

"Мой костюм был абсолютно закрытый, телесного цвета. Под бликами солнца создаётся впечатление обнажённого тела. Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья. А вот эта важная часть видео почему-то не попала под ваш взор", — сказала Юлия.

Педагог также принесла извинения всем, у кого её танец вызвал негативные эмоции, и призналась, что в следующий раз будет учитывать формат мероприятий, на которых ей придётся выступать.

"Я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвящённого празднику 1 Сентября", — добавила она.