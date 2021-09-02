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"Изображала птицу счастья": Учительница оправдалась за танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

Девушка пообещала в будущем учитывать формат мероприятий, на которых ей придётся выступать.

2 сентября, 12:49

Педагог дополнительного образования Юлия Марченко, которая исполнила танец живота на школьной линейке, прокомментировала скандальный номер. Ролик опубликован в городском паблике "Типичный Хабаровск". По её словам, костюм был абсолютно закрытым, а эффект обнажённого тела создавался из-за солнечных бликов.

"Мой костюм был абсолютно закрытый, телесного цвета. Под бликами солнца создаётся впечатление обнажённого тела. Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья. А вот эта важная часть видео почему-то не попала под ваш взор", — сказала Юлия.

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

Педагог также принесла извинения всем, у кого её танец вызвал негативные эмоции, и призналась, что в следующий раз будет учитывать формат мероприятий, на которых ей придётся выступать.

"Я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвящённого празднику 1 Сентября", — добавила она.

Напомним, что видео выступления появилось в социальных сетях накануне. Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку. В отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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