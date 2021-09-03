Российские учёные разработали универсальное средство для лечения рака
Специалисты из Томского политехнического университета решили проблему изотопа актиния, который считается перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных онкозаболеваний.
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Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ сделать лечение рака на 40% эффективнее. Об этом пишет РИА "Новости".
Специалисты разработали наноупаковку, которая защищает организм от токсичных продуктов распада изотопа актиния в шесть-десять раз лучше аналогов. Этот изотоп считается перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака. Однако сложность заключается в том, что при распаде образуются токсичные дочерние изотопы — франций-221 и висмут-213. Исследователи предложили упаковывать изотоп в полимерно-белковую капсулу. Это поможет задержать токсичные изотопы и значительно повысит терапевтический эффект актиния-225.
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