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Российские учёные разработали универсальное средство для лечения рака

Специалисты из Томского политехнического университета решили проблему изотопа актиния, который считается перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных онкозаболеваний.

3 сентября, 05:08

Фото © Pixabay

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ сделать лечение рака на 40% эффективнее. Об этом пишет РИА "Новости".

Учёные рассказали о "ночном" симптоме рака крови

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Специалисты разработали наноупаковку, которая защищает организм от токсичных продуктов распада изотопа актиния в шесть-десять раз лучше аналогов. Этот изотоп считается перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака. Однако сложность заключается в том, что при распаде образуются токсичные дочерние изотопы — франций-221 и висмут-213. Исследователи предложили упаковывать изотоп в полимерно-белковую капсулу. Это поможет задержать токсичные изотопы и значительно повысит терапевтический эффект актиния-225.

Ранее онкологи назвали симптомы одного из самых смертоносных видов рака.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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