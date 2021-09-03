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Депутат Госдумы предложил запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

По словам Евгения Фёдорова, такие лица могут использовать средства массовой информации для распространения деструктивных идей.

3 сентября, 04:44

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внести изменения в перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Депутат отметил, что в законодательстве в настоящее время определён перечень юридических и физических лиц, которые не могут учреждать СМИ, однако граждане, признанные причастными к деятельности экстремистских организаций, в данном списке отсутствуют. Они могут создавать СМИ и использовать их для распространения деструктивных идей.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации", — говорится в обращении.

Депутат Госдумы предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

Депутат Госдумы предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

На основании закона "О СМИ" не имеют права быть учредителями средств массовой информации отбывающие наказание в местах лишения свободы или имеющие судимость за совершение преступления, связанного с осуществлением экстремистской деятельности, а также некоторые другие категории граждан и организаций.

Ранее в Госдуме предложили лишить причастных к экстремизму права выступать организаторами митингов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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