Депутат Госдумы предложил запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

По словам Евгения Фёдорова, такие лица могут использовать средства массовой информации для распространения деструктивных идей.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внести изменения в перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Депутат отметил, что в законодательстве в настоящее время определён перечень юридических и физических лиц, которые не могут учреждать СМИ, однако граждане, признанные причастными к деятельности экстремистских организаций, в данном списке отсутствуют. Они могут создавать СМИ и использовать их для распространения деструктивных идей.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации", — говорится в обращении.