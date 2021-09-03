В ФРГ возмутились после заявлений США и Украины про "Северный поток – 2"

Немецкое издание Die Zeit опубликовало материал, который посвящён результатам встречи президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Газета отмечает, что Киев и Вашингтон выступили против газопровода "Северный поток – 2", назвав его "угрозой европейской энергетической безопасности". Кроме того, США заявили о намерении сохранить "транзитную роль" Незалежной и обеспечить "безопасность поставок в переходный энергетический период". Эта публикация вызвала бурную реакцию у читателей издания. В комментариях к материалу некоторые граждане отметили важность газопровода для ФРГ.

"Ээ, нет, это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого. Но это может не волновать Германию, так как в немецких интересах иметь трубопровод", — написал один из читателей.

"Есть ли такой умный человек, который объяснит мне, глупцу, как Украина обеспечивает энергетическую безопасность [Европы] при помощи российского газа?" — задался вопросом другой пользователь.

Ещё один комментатор отметил, что, если "Северный поток – 2" "падёт" из-за этой безумной энергетической политики и отношения к России со стороны Киева и Вашингтона, то, вероятно, через Украину тоже не будет транзита газа. При этом некоторые читатели советуют Украине потратить серьёзные деньги на восстановление "измученной" газотранспортной системы (ГТС), иначе этот источник доходов исчезнет не из-за политических, а из-за технических проблем. ГТС находится в плохом состоянии, как и всё государство, подчеркнули они.

"США обещают, что российский газ для ЕС и дальше будет прокачиваться через Украину. Что может быть абсурднее?" — заявил читатель Die Zeit.

"Проще говоря, это означает, что ЕС (и прежде всего — Германия) возместит Украине упущенные транзитные сборы, а она на эти деньги купит американское оружие", — предположил другой читатель.