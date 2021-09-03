В ФРГ возмутились после заявлений США и Украины про "Северный поток – 2"
Немецкие читатели газеты Die Zeit отметили важность газопровода для Германии.
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Немецкое издание Die Zeit опубликовало материал, который посвящён результатам встречи президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета отмечает, что Киев и Вашингтон выступили против газопровода "Северный поток – 2", назвав его "угрозой европейской энергетической безопасности". Кроме того, США заявили о намерении сохранить "транзитную роль" Незалежной и обеспечить "безопасность поставок в переходный энергетический период". Эта публикация вызвала бурную реакцию у читателей издания. В комментариях к материалу некоторые граждане отметили важность газопровода для ФРГ.
"Ээ, нет, это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого. Но это может не волновать Германию, так как в немецких интересах иметь трубопровод", — написал один из читателей.
"Есть ли такой умный человек, который объяснит мне, глупцу, как Украина обеспечивает энергетическую безопасность [Европы] при помощи российского газа?" — задался вопросом другой пользователь.
Ещё один комментатор отметил, что, если "Северный поток – 2" "падёт" из-за этой безумной энергетической политики и отношения к России со стороны Киева и Вашингтона, то, вероятно, через Украину тоже не будет транзита газа. При этом некоторые читатели советуют Украине потратить серьёзные деньги на восстановление "измученной" газотранспортной системы (ГТС), иначе этот источник доходов исчезнет не из-за политических, а из-за технических проблем. ГТС находится в плохом состоянии, как и всё государство, подчеркнули они.
"США обещают, что российский газ для ЕС и дальше будет прокачиваться через Украину. Что может быть абсурднее?" — заявил читатель Die Zeit.
"Проще говоря, это означает, что ЕС (и прежде всего — Германия) возместит Украине упущенные транзитные сборы, а она на эти деньги купит американское оружие", — предположил другой читатель.
Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Лидер Незалежной назвал такую позицию "большой победой".
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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