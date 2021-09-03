Дегтярёв рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником

Население Хабаровска может увеличиться до одного миллиона человек в 2034 году. Поспособствовать этому могут новые проекты и ввод жилья, рассказал журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Миллионником нельзя стать искусственно, ни один город не может без экономики, без новых производств, без развития сферы услуг, новых проектов развиваться. По тем проектам, которые мы видим, мы видим занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике, — и в сфере услуг, и на новых производствах. Второе — это где люди будут жить, для этого нужна земля и новые микрорайоны", — пояснил врио губернатора Хабаровского края.

По словам Дегтярёва, это может произойти к 2034 году. Так, уже с 2024 года власти планируют вводить по одному миллиону квадратных метров в год. Это от 30 до 50 тысяч человек. На данный момент в Хабаровске проживает 610 тысяч человек.