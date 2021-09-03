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NHK: Премьер Японии решил не переизбираться на пост главы правящей партии

Таким образом, Ёсихидэ Суга покинет пост главы правительства страны после завершения срока действия своих полномочий в сентябре.

3 сентября, 03:23
<p>Ёсихидэ Суга. Фото © ТАСС / EPA</p>

Ёсихидэ Суга. Фото © ТАСС / EPA

Нынешний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отказался от намерения переизбираться на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Таким образом, Суга покинет пост главы японского правительства после завершения срока действия своих полномочий. Ожидается, что это произойдёт в сентябре.

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Ранее сообщалось, что премьер Японии принял решение не посещать в этом году Восточный экономический форум во Владивостоке и не выступать на нём с видеообращением. Пост премьера Суга занял в сентябре прошлого года, сменив в должности Синдзо Абэ, который ушёл в отставку по состоянию здоровья.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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