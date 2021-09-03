Google выпустил дудл к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова

В августе 1978 года писатель и публицист эмигрировал из СССР и поселился в районе Форест-Хилс в Нью-Йорке. Там он стал главным редактором еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет эмиграции Довлатов издал 12 книг в США и Европе. Он переписывал свои ранние произведения, готовя их к печати. В завещании писатель оговорил запрет на публикацию всех текстов, созданных им в СССР. Сергей Довлатов скончался 24 августа 1990 года в Нью-Йорке на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Сейчас Довлатов является самым читаемым советским писателем второй половины XX века, многие его произведения разобрали на цитаты.