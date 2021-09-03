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Google выпустил дудл к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова

Увидеть картинку можно на главной странице популярного поисковика.

3 сентября, 03:00

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

На стартовой странице поисковой системы Google 3 сентября появился новый дудл. В этот раз он посвящён русскому писателю и публицисту Сергею Довлатову. Дудл размещён в честь 80-летия со дня его рождения.

Фото © Google

Фото © Google

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 в Уфе. В 1959 году он поступил на отделение финского языка филологического факультета Ленинградского государственного университета, однако был исключён за неуспеваемость. Позднее Довлатов поступил на факультет журналистики ЛГУ.

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В августе 1978 года писатель и публицист эмигрировал из СССР и поселился в районе Форест-Хилс в Нью-Йорке. Там он стал главным редактором еженедельной газеты "Новый американец". За 12 лет эмиграции Довлатов издал 12 книг в США и Европе. Он переписывал свои ранние произведения, готовя их к печати. В завещании писатель оговорил запрет на публикацию всех текстов, созданных им в СССР. Сергей Довлатов скончался 24 августа 1990 года в Нью-Йорке на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Сейчас Довлатов является самым читаемым советским писателем второй половины XX века, многие его произведения разобрали на цитаты.

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Добавим, что тематические дудлы появляются в Google достаточно часто. Ранее Лайф писал, что компания выпустил дудл к 96-летию со дня рождения советского режиссёра Татьяны Лиозновой. Также Google выпускал дудлы, посвящённые певцу Леониду Утёсову и легендарному отечественному хоккейному тренеру ЦСКА и сборной СССР Анатолию Тарасову.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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