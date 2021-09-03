"Военная миссия завершена": Пентагон отказался помогать противникам "Талибана" в Панджшере
Вашингтон оставляет за собой право лишь наносить "загоризонтные контртеррористические удары", заявил председатель американского Минобороны.
Фото © ТАСС / AP
США не станут помогать противникам радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Военная миссия США в Афганистане завершена", — сказал Кёрби на брифинге в ответ на вопрос, окажут ли США поддержку сопротивлению в Панджшерском ущелье.
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Представитель американского Минобороны добавил, что Вашингтон оставляет за собой право лишь наносить "загоризонтные контртеррористические удары" в случае угрозы интересам США и союзников.
Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане "Талибаном" Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Талибы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате радикалы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере. Также стало известно, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану" в борьбе с афганским сопротивлением. Лайф писал о планах талибов уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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