США не станут помогать противникам радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Военная миссия США в Афганистане завершена", — сказал Кёрби на брифинге в ответ на вопрос, окажут ли США поддержку сопротивлению в Панджшерском ущелье.

Представитель американского Минобороны добавил, что Вашингтон оставляет за собой право лишь наносить "загоризонтные контртеррористические удары" в случае угрозы интересам США и союзников.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.