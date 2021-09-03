Битва за Панджшерское ущелье: Возникнет ли в хаосе гражданской войны Афганистана новый "Северный альянс" Востоковед-арабист Василий Останин-Головня — о том, почему в Афганистане разгорается гражданская война, кто будет соперничать с талибами и есть ли альтернатива радикалам? 2 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi

16 августа, на следующий день после захвата Кабула талибами, в провинции Панджшер было объявлено о формировании сопротивления. Лидером стал Ахмад Масуд — 32-летний сын легендарного полевого командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда, который в 1990-х годах возглавил "Северный альянс". Так, сын фактически повторяет путь отца, а Панджшер снова становится плацдармом борьбы с "Талибаном"*.

Последняя свободная от талибов провинция располагается примерно в 150 км к северу от Кабула. Преимущественно горный ландшафт является идеальной территорией для партизанской войны. Панджшерское ущелье имеет большое стратегическое значение, так как, по сути, связывает центральные части страны с северными. Панджшер был ключевой базой сначала для моджахедов в 1980-х, а затем и для "Северного альянса" в 1990-х годах.

Панджшер сохранял особое положение на протяжении всех 20 лет интервенции США. После свержения режима "Талибана" в 2001 году местные элиты стали играть большую роль во внутренней политике страны. Среди выходцев из Панджшера — один из основных кандидатов в президенты 2004 года Абдулла Абдулла и экс-вице-президент Ашрафа Гани Амрулла Салех. Однако выборы 2014 и 2019 годов и обвинения в подтасовках результатов подорвали доверие местных к официальному Кабулу. С тех пор Панджшер относился к центральному Правительству Афганистана с подозрением.

Несмотря на большие трудности со снабжением из-за осадного положения, нынешнее Панджшерское сопротивление даёт ощутимый отпор "Талибану". Масуд-младший мобилизовал значительные силы, но ему ещё только предстоит утвердить себя в качестве лидера и добиться поддержки международного сообщества. Возможно, политических очков сопротивленцам добавит Амрулла Салех — бывший вице-президент Афганистана. После бегства Ашрафа Гани он прибыл в Панджшер и объявил себя и.о. президента страны.

Панджшерское сопротивление может стать вторым "Северным альянсом" только при внешней поддержке. Пока что сторонникам Масуда-младшего удаётся удерживать провинцию свободной, но для расширения борьбы с "Талибаном" им явно не хватает ресурсов. В любом случае пока что иной альтернативы режиму талибов нет.

*Деятельность террористической организации запрещена в России решением Верховного суда.

Авторы Василий Останин-Головня