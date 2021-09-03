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Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолётов и вертолётов на Украине

Также политик заявил, что Незалежная после его прихода к власти строит тысячи километров дорог, сотни мостов, танки и военно-морской флот.

3 сентября, 02:34
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА

Украина вновь стала строить собственные самолёты и вертолёты. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего визита в Стэнфордский университет, трансляция его выступления велась офисом президента в "Фейсбуке".

"Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолёта, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолёта", — заявил украинский лидер.

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Зеленский добавил, что он и его союзники всегда хотели это изменить, при этом "единственным вариантом" для реализации этих планов стал его приход к власти.

"И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и, оказывается, это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолёты, вертолёты, танки, военно-морской флот", — отметил президент Украины.

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Однако с 2016 года Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолёта, пишет РИА "Новости". А в конце августа стало известно, что концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолётов UH-1 "Ирокез".

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что украинский танк "Оплот" на самом деле является лишь глубоко модернизированным танком Т-80.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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