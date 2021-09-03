Россия заняла 27-е место в рейтинге стран по уровню цифровизации
На первую позицию эксперты поставили Японию, на вторую — Эстонию, а на третью — Исландию.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Россия занимает 27-е место в мире в рейтинге стран по уровню цифровизации. Об этом говорится в исследовании, представленном автономной некоммерческой организацией "Диалог" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Первое место в списке заняла Япония, второе — Эстония, а третье — Исландия. Далее расположились Финляндия и Дания. Россия опередила Китай, ставший 28-м, а также Швейцарию и Австралию, занявших 29-е и 30-е места соответственно.
Чуть выше РФ располагаются США (24-е место), Италия (25-е) и Словения (23-е). В конце рейтинга, который рассчитывался для 51 страны, оказались Узбекистан, Индия, Киргизия, Таджикистан и Туркмения (места с 47-го по 51-е).
Индекс оценки готовности граждан к цифровизации разработан АНО "Диалог" для стран, которые являются участницами хотя бы одной из следующих организаций: СНГ, БРИКС, ОЭСР. Он призван выступить единым инструментом оценки восприятия обществом процессов цифровой трансформации.
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