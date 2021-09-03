Минстрой предложил создать в России госзастройщика для возведения доступного жилья

Создание государственного застройщика могло бы решить проблему улучшения жилищных условий некоторых категорий граждан. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если мы говорим, что нам жильё нужно для отдельных категорий граждан, давайте тогда попробуем создавать государственного застройщика на государственную часть, которая нужна для отдельных категорий граждан", — отметил Стасишин.

Замглавы ведомства выступил против искусственного ограничения цены квадратного метра, так как в этом случае жильё может скупить инвестор и потом перепродать его по завышенной стоимости.