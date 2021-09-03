Психолог объяснил, почему курильщики считают свою привычку защитой от коронавируса

Клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов рассказал, почему некоторые курильщики считают свою вредную привычку защитой от коронавируса. Своим мнением специалист поделился в интервью радио Sputnik.

Согласно данным Роспотребнадзора, при заражении ковидом у курящих пациентов существует более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку курение крайне отрицательно влияет на функцию лёгких и организму сложнее бороться с инфекцией. Однако некоторые курильщики твёрдо стоят на том, что их пагубная привычка не только не вредит, но, напротив, чуть ли не защищает от коронавируса, заметил Гараганов.

"За последнее время в информационном поле распространилось устойчивое заблуждение, что курение защищает от коронавируса", — сказал психолог.

Эксперт видит причину в чисто психологических факторах: заядлому курильщику трудно признать, что он уже долгое время вредит собственному здоровью.

"Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений. Когда речь идёт о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить", — поведал Гараганов.

По его словам, такие люди, как правило, остро негативно воспринимают всякую информацию, которая расходится с их мнением, особенно ту, которую они считают "официальной". Поэтому специалист порекомендовал родным тех людей, которые заняли такую позицию, постараться воздействовать на их разум. Однако он предупредил, что это будет непросто. Они могут получить свою долю сопротивления, определённого негатива, но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса и о том, каковы последствия, резюмировал Гараганов.