Вопрос к пульмонологу: Если ковид — не респираторная инфекция, то откуда пневмония Учёные окончательно установили, что заболевание начинается не в самих лёгких, но легче от этого не дышится. 2 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

CoViD-19 — это не респираторное заболевание, то есть не инфекция дыхательных путей, заявили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. По их данным, проблемы с дыханием у заражённых вторичны и становятся следствием поражения кровеносных сосудов в лёгочной системе. Они подчеркнули, что функции лёгких при коронавирусе нарушаются не всегда и пациенты часто умирают от тромбозов.

На самом деле врачи поняли это уже давно, то есть научная работа лишь окончательно подтверждает эти выводы. И всё же в опубликованной статье есть очень интересные подробности. Учёные в порядке эксперимента заразили подопытных хомяков коронавирусными "шипами" — теми самыми Spike-белками, которые создают знаменитую "корону". Только не настоящими, а псевдо. То есть в организм грызунов попали не сами вирусные частицы, а лишь их отдельно взятые отростки, "конечности", они не могут самостоятельно реплицироваться. И тем не менее выяснилось, что даже одной такой, так сказать, оторванной "руки" ковида вполне достаточно, чтобы вывести из строя поражённую клетку и, по сути, вызвать болезнь.

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Американские учёные считают, что в этом замешана митохондрия. Как раз недавно — во время пандемии — обнаружилось, что это не только "энергетическая станция" клетки, но и активная участница работы врождённого иммунитета. При попадании в клетку чужеродного элемента она выбрасывает особые белки и таким образом вызывает воспалительную реакцию. По информации от калифорнийских микробиологов, именно так и происходит при появлении S-белков. Они прикрепляются к весьма удобным для них клеточным рецепторам АСЕ2, клетка их "проглатывает", и митохондрия начинает паниковать. Притом так, что это приводит к её повреждению. А повреждение источника энергии клетки неизбежно означает её гибель. И погибали у хомяков клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных сосудов (этот тонкий слой называется эндотелием). Примечательно, что у этих клеток есть особая и очень важная функция — регулировать свёртываемость крови. То есть они могут делать так, чтобы кровь, когда надо, сворачивалась, а когда надо, наоборот, разжижалась. Без них кровяные клетки будут бесконтрольно слепляться друг с другом, и получатся тромбы — сгустки. А если их запустить, можно получить кровоизлияние, инфаркт, инсульт.

Почему страдает именно эндотелий, достаточно хорошо известно: у его клеток очень много этих самых удобных рецепторов. И точно такие же имеются, между прочим, и у некоторых других клеток, в том числе у нейронов мозга. Отсюда и поразительное разнообразие проявлений ковида.

Именно в этом механизме и заключается основное отличие ковидной пневмонии от гриппозной, рассказал в интервью Лайфу пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин. Он отметил, что между этими двумя болезнями есть сходства: и в том и в другом случае в итоге страдают альвеолы, они отекают особой жидкостью (она называется экссудат) и больше не могут переносить кислород из лёгкого в кровь. Но в случае ковида это уже финальный этап, а начинается всё не в самих лёгких.

Насколько я знаю, вирус гриппа никогда не рассматривался с позиций цитокинового шторма. И никогда не рассматривалось, что вирус гриппа тропен именно к сосудистой стенке. То есть здесь скорее первично поражение именно клеток лёгких. А уж затем идёт присоединение этой вирусной пневмонии. А при ковиде первичным является поражение клеток эндотелия, сосудистой выстилки Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

Ну хорошо, пусть сосуды, пусть эндотелий. И всё-таки, почему чаще всего именно в дыхательной системе?

Здесь может быть два варианта. Либо действительно это связано с путём проникновения (поскольку вирус проникает через дыхательные пути, то сосуды лёгких первыми встречаются на его пути в человеческом организме), либо лёгочные сосуды являются непосредственной целью поражения вируса Вячеслав Овечкин Пульмонолог Дорожной больницы имени Н.А. Семашко

Врач напомнил, что, например, штамм "дельта" более склонен поражать клетки желудочно-кишечного тракта. По его мнению, это позволяет предположить, что эти клетки более уязвимы именно к индийской разновидности. И вообще, ковид выбирает орган-мишень по принципу удобства: куда легче проникнуть, туда и идёт.

Авторы Адель Романенкова