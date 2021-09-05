На поверхности телефона может жить огромное количество болезнетворных бактерий, рассказала врач-инфекционист Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования, проведённого в 2015 году в британском Университете Суррея.

По словам медика, учёные взяли смывы с гаджетов обычных людей, в результате чего удалось установить: смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий.

"В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза", — рассказала инфекционист в беседе с агентством "Прайм".

Очинская добавила, что бактерии вызывают серьёзные заболевания. Например, кожные и кишечные инфекции, пневмонии и менингит. Поэтому раз в день необходимо чистить поверхность смартфона. Для этого можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств. Перед обработкой важно отключить телефон, также нельзя допускать попадания внутрь гаджета дезинфицирующих жидкостей, подытожила специалист.