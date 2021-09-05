Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекешбэком

Злоумышленники начали обманывать россиян, сообщая им по телефону о кешбэке на карте, который те якобы накопили, но не используют. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев.

"Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в Интернет. Поэтому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то ещё. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы. Этот код используют, чтобы авторизоваться в банке и снимать деньги с его карточки", — объяснил Лебедев.

Эксперт добавил, что, как правило, из банков не звонят с информацией о кешбэке. В таких случаях нельзя передавать свои данные и персональные коды. Лучше всего перезвонить на официальный телефон финансовой организации и проверить информацию.