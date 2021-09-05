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Экс-депутат Рады рассказал, как Меркель "наплевала" на Украину

Чем дольше Киев кричит, что в стране идёт война, тем больше Европа боится, что газотранспортная система Незалежной будет разрушена, отметил Евгений Мураев.

5 сентября, 04:04
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку газопровода "Северный поток – 2", заявив, что тем самым она "наплевала" на интересы Киева.

Как уточнил бывший нардеп, в подобной ситуации виноваты украинские власти, нагнетающие обстановку заявлениями о вооружённом конфликте в Донбассе.

"Чем дольше они (украинские власти. — Прим. Лайфа) кричат, что [идёт] война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она даёт добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину", — подчеркнул Мураев в эфире телеканала "Наш".

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Глава "Нафтогаза Украины" заявил, что "Северному потоку – 2" не разрешат работать

По его словам, Меркель не учитывала украинские интересы, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу "Северного потока – 2".

"Она привезла [в ФРГ после переговоров с американским лидером] энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с "Северного потока", — рассказал Мураев.

В ФРГ возмутились после заявлений США и Украины про "Северный поток – 2"

В ФРГ возмутились после заявлений США и Украины про "Северный поток – 2"

Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку – 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Позднее в "Газпроме" отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает. Сама Меркель заявляла, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Лидер Незалежной назвал такую позицию "большой победой".

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Зеленский рассказал о "бронежилете" для Украины против "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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