Экс-депутат Рады рассказал, как Меркель "наплевала" на Украину

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку газопровода "Северный поток – 2", заявив, что тем самым она "наплевала" на интересы Киева.

Как уточнил бывший нардеп, в подобной ситуации виноваты украинские власти, нагнетающие обстановку заявлениями о вооружённом конфликте в Донбассе.

"Чем дольше они (украинские власти. — Прим. Лайфа) кричат, что [идёт] война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она даёт добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину", — подчеркнул Мураев в эфире телеканала "Наш".

По его словам, Меркель не учитывала украинские интересы, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу "Северного потока – 2".

"Она привезла [в ФРГ после переговоров с американским лидером] энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с "Северного потока", — рассказал Мураев.

Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку – 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Позднее в "Газпроме" отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает. Сама Меркель заявляла, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций.