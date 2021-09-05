Три человека погибли при стрельбе по прохожим в Вашингтоне
За информацию о стрелках объявлена награда в 75 тысяч долларов.
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В результате стрельбы в Вашингтоне три человека погибли, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил глава управления полиции округа Колумбия Роберт Конти на брифинге.
Инцидент произошёл вечером. Неизвестные молодые люди вышли из автомобиля и открыли огонь по прохожим.
"Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия", — сказал Конти.
Он добавил, что за информацию о стрелках объявлена награда в 75 тысяч долларов.
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