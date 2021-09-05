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Три человека погибли при стрельбе по прохожим в Вашингтоне

За информацию о стрелках объявлена награда в 75 тысяч долларов.

5 сентября, 03:23
<p>Фото © <a href="https://wjla.com/news/local/gallery/5-injured-shooting-longfellow-street-northwest-dc-police?photo=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wjla.com</a></p>

Фото © wjla.com

В результате стрельбы в Вашингтоне три человека погибли, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил глава управления полиции округа Колумбия Роберт Конти на брифинге.

Инцидент произошёл вечером. Неизвестные молодые люди вышли из автомобиля и открыли огонь по прохожим.

"Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия", — сказал Конти.

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Он добавил, что за информацию о стрелках объявлена награда в 75 тысяч долларов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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