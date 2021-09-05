НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На знаменитого режиссёра Такэси Китано напал мужчина с киркой и ножом

Инцидент произошёл ночью рядом со зданием телеканала TV Tokyo в японской столице.

5 сентября, 02:37
<p>Японский режиссёр Такэси Китано. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Японский режиссёр Такэси Китано. Фото © ТАСС / Zuma

На автомобиль, в котором ехал японский режиссёр Такэси Китано, напал мужчина, вооружённый ножом и киркой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, инцидент произошёл ночью рядом со зданием телеканала TV Tokyo в японской столице. Нападавшего удалось задержать. 74-летний Китано не пострадал. Мотивы злоумышленника устанавливаются. При себе у него имелись кирка и нож с 10-сантиметровым лезвием.

"Рёбра болели неделю": Дочь актёра Мерзликина избил бездомный, которому она помогла

"Рёбра болели неделю": Дочь актёра Мерзликина избил бездомный, которому она помогла

Такэси Китано — популярный японский режиссёр. В числе наиболее известных его фильмов "Затойчи", "Кикуджиро", "Фейерверк", "Брат якудзы", "Куклы" и трилогия "Беспредел", "Полный беспредел" и "Последний беспредел".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Он её звал Ренатка за глаза": Вдова Балабанова рассказала о любви режиссёра к Литвиновой

31 августа, 13:12

Японцы призвали к "безжалостным" действиям в отношении России из-за Курил

вчера в 09:35

В Подмосковье нашли тело девочки, погибшей при пожаре в трёхэтажном доме

сегодня в 02:24

Британские спецназовцы переоделись в женщин для обмана талибов и сбежали из Афганистана

сегодня в 02:19

G7 планирует провести встречу по Афганистану с участием России и Китая

сегодня в 02:10

Новости партнеров

Layer 1