На знаменитого режиссёра Такэси Китано напал мужчина с киркой и ножом
Инцидент произошёл ночью рядом со зданием телеканала TV Tokyo в японской столице.
Японский режиссёр Такэси Китано. Фото © ТАСС / Zuma
На автомобиль, в котором ехал японский режиссёр Такэси Китано, напал мужчина, вооружённый ножом и киркой. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По его данным, инцидент произошёл ночью рядом со зданием телеканала TV Tokyo в японской столице. Нападавшего удалось задержать. 74-летний Китано не пострадал. Мотивы злоумышленника устанавливаются. При себе у него имелись кирка и нож с 10-сантиметровым лезвием.
Такэси Китано — популярный японский режиссёр. В числе наиболее известных его фильмов "Затойчи", "Кикуджиро", "Фейерверк", "Брат якудзы", "Куклы" и трилогия "Беспредел", "Полный беспредел" и "Последний беспредел".
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