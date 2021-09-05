На знаменитого режиссёра Такэси Китано напал мужчина с киркой и ножом

На автомобиль, в котором ехал японский режиссёр Такэси Китано, напал мужчина, вооружённый ножом и киркой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, инцидент произошёл ночью рядом со зданием телеканала TV Tokyo в японской столице. Нападавшего удалось задержать. 74-летний Китано не пострадал. Мотивы злоумышленника устанавливаются. При себе у него имелись кирка и нож с 10-сантиметровым лезвием.