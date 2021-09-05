Британские спецназовцы переоделись в женщин для обмана талибов и сбежали из Афганистана

Британские спецназовцы из подразделения SAS (Специальная авиадесантная служба) во время эвакуации из Афганистана смогли обмануть боевиков радикального движения "Талибан"*, переодевшись в соблюдающих шариат афганских женщин. Об этом пишет издание The Sunday Express.

Как уточняется, ответственные за эвакуацию лица бросили около 20 бойцов британского спецназа на произвол судьбы на юге Афганистана. Забрать их на вертолётах не могли, поэтому военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно. Они преодолели сотни километров и в итоге попали в столицу, размахивая по пути флагами талибов. Однако наиболее сложной задачей оказалось добраться до международного аэропорта имени Хамида Карзая через захваченный радикалами Кабул.

На помощь британским спецназовцам пришла хитрость. Они переоделись в женскую одежду, закрыли лица паранджой и старательно изображали соблюдающих законы шариата афганских женщин. При этом большую часть оборудования военным пришлось бросить, они оставили себе только оружие и боеприпасы.

По пути в аэропорт было несколько моментов, когда весь план мог провалиться, однако талибы не стали требовать снять паранджу. У бойцов SAS получилось добраться до воздушной гавани и покинуть Афганистан.

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