Экс-глава МИД Польши углядел "смертельную" угрозу для Европы в действиях России

Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил о "смертельной" угрозе, которую Россия якобы представляет для Европы. Об этом он поведал в беседе с порталом wPolityce.

Среди прочего дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, как он утверждает, не уделяют необходимого внимания вопросам безопасности. По словам Ващиковского, Европе угрожают российские ОТРК "Искандер".

"Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зелёной революции. Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты "Искандер", которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой", — подчеркнул он.

Также бывший польский министр иностранных дел выразил опасения по поводу российских военных учений "Запад-2021", которые, по его мнению, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.

"Россияне уже не раз отрабатывали такие действия, а ответ на эту "польскую угрозу" предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер", — сказал дипломат.

Кроме того, Ващиковский заявил о деятельности "агентов Москвы" на территории Евросоюза, которые якобы "стараются снять российскую тему с повестки дня". Он добавил, что Европе нужно требовать сохранения связей с США, поскольку Москва "будет стараться прощупать крепость отношений западных стран".