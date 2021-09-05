В 2021 году в четыре раза возросло число погибших в ДТП с электросамокатами

За семь месяцев 2021 года число ДТП с электросамокатами в России выросло на 66%, а количество погибших в них — в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, пишет ТАСС.

Так, на дорогах страны в этом году произошло 266 аварий с электросамокатами, восемь человек погибли, 275 пострадали. В прошлом году таких ДТП было 160. Два человека погибли в них и 164 пострадали (рост на 70%).

Почти вдвое увеличилось количество аварий с детьми — с 21 до 38. Один ребёнок стал жертвой ДТП, ещё 39 пострадали.

Лидерами среди регионов по числу подобных инцидентов являются Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).