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В 2021 году в четыре раза возросло число погибших в ДТП с электросамокатами

Лидерами среди регионов по числу подобных инцидентов являются Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край.

5 сентября, 01:55

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

За семь месяцев 2021 года число ДТП с электросамокатами в России выросло на 66%, а количество погибших в них — в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, пишет ТАСС.

Так, на дорогах страны в этом году произошло 266 аварий с электросамокатами, восемь человек погибли, 275 пострадали. В прошлом году таких ДТП было 160. Два человека погибли в них и 164 пострадали (рост на 70%).

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Почти вдвое увеличилось количество аварий с детьми — с 21 до 38. Один ребёнок стал жертвой ДТП, ещё 39 пострадали.

Лидерами среди регионов по числу подобных инцидентов являются Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

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Ранее Лайф рассказывал, что в Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру и привёл к пожару. Один человек получил ожоги 20% поверхности тела и в итоге оказался в больнице.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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