В Раде оценили встречу Зеленского и Байдена как поражение Украины

"Встреча — скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более чёткая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим всё и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале, отметив, что Зеленский больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.