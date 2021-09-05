В Раде оценили встречу Зеленского и Байдена как поражение Украины
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко отметил, что лидер Незалежной больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Киева.
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского словами о "выгоде для Путина". Нардеп также охарактеризовал переговоры глав государств как поражение Незалежной.
"Встреча — скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более чёткая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим всё и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале, отметив, что Зеленский больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.
Гончаренко добавил, что Киев не смог подписать полноценное соглашение по безопасности с Вашингтоном.
"Поэтому, к сожалению, с точки зрения вопросов безопасности институциализация отношений Украины и США после визита Зеленского не состоялась на заявленном уровне. Это плохо для нас — да, это хорошо для Путина — тоже да", — резюмировал депутат Рады.
Напомним, ранее Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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