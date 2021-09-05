НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Раде оценили встречу Зеленского и Байдена как поражение Украины

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко отметил, что лидер Незалежной больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Киева.

5 сентября, 01:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского словами о "выгоде для Путина". Нардеп также охарактеризовал переговоры глав государств как поражение Незалежной.

"Встреча — скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более чёткая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим всё и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале, отметив, что Зеленский больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.

"Самая страшная вещь": Политолог указал на фатальную ошибку Зеленского во время визита в США

"Самая страшная вещь": Политолог указал на фатальную ошибку Зеленского во время визита в США

Гончаренко добавил, что Киев не смог подписать полноценное соглашение по безопасности с Вашингтоном.

"Поэтому, к сожалению, с точки зрения вопросов безопасности институциализация отношений Украины и США после визита Зеленского не состоялась на заявленном уровне. Это плохо для нас — да, это хорошо для Путина — тоже да", — резюмировал депутат Рады.

Соратница Зеленского предположила, что Байден хотел сбежать со встречи с ним в туалет

Соратница Зеленского предположила, что Байден хотел сбежать со встречи с ним в туалет

Напомним, ранее Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

В Раде рассказали о "космической" просьбе Зеленского к Байдену

В Раде рассказали о "космической" просьбе Зеленского к Байдену

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Украинские пограничники не пустили машины с номерами Приднестровья из России

вчера в 22:50

"Никак не освоился": Азаров заявил, что Зеленский не смог перерасти из актёра в президента

вчера в 19:13

Ценил больше, чем Меркель и Макрона: Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину

сегодня в 00:12

Финансист объяснил россиянам, куда точно нельзя инвестировать деньги

сегодня в 01:00

В Черногории националисты помешали интронизации митрополита Сербской православной церкви

сегодня в 00:55

Новости партнеров

Layer 1