"Самая страшная вещь": Политолог указал на фатальную ошибку Зеленского во время визита в США
По мнению Михаила Чаплыги, Незалежная лишилась единственного "козырного туза".
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон допустил фатальную ошибку, продлив соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.
Ранее лидер Незалежной и президент США Джо Байден договорились продлить на семь лет действие соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
"У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него. По сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства", — сказал Чаплыга.
Как уточнил политолог, угрозы некоторых киевских политиков воссоздать ядерный арсенал, а также "уйти" под влияние Китая были не шантажом, а "фигнёй".
"А вот реально чем мы могли [шантажировать] — козырной туз — это выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия", — поведал он.
По мнению Чаплыги, данное соглашение было единственным "козырем" Киева. Он также задался вопросом, почему украинский лидер решил всё-таки его продлить.
"Это единственный наш аргумент, которым мы могли серьёзно, дипломатически играть. Очень серьёзная штука. Но он (Зеленский. — Прим. Лайфа) приехал и на семь лет продлил. Зачем же ты это сделал просто так?" — заметил политолог.
При этом Чаплыга предположил, что глава государства мог "сдать" что-либо в обмен на продление данного договора.
Напомним, ранее Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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