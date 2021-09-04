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"Самая страшная вещь": Политолог указал на фатальную ошибку Зеленского во время визита в США

По мнению Михаила Чаплыги, Незалежная лишилась единственного "козырного туза".

4 сентября, 00:26
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон допустил фатальную ошибку, продлив соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Ранее лидер Незалежной и президент США Джо Байден договорились продлить на семь лет действие соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

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"У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него. По сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства", — сказал Чаплыга.

Как уточнил политолог, угрозы некоторых киевских политиков воссоздать ядерный арсенал, а также "уйти" под влияние Китая были не шантажом, а "фигнёй".

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"А вот реально чем мы могли [шантажировать] — козырной туз — это выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия", — поведал он.

По мнению Чаплыги, данное соглашение было единственным "козырем" Киева. Он также задался вопросом, почему украинский лидер решил всё-таки его продлить.

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"Это единственный наш аргумент, которым мы могли серьёзно, дипломатически играть. Очень серьёзная штука. Но он (Зеленский. — Прим. Лайфа) приехал и на семь лет продлил. Зачем же ты это сделал просто так?" — заметил политолог.

При этом Чаплыга предположил, что глава государства мог "сдать" что-либо в обмен на продление данного договора.

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Напомним, ранее Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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