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Глава Амурской области назвал сумму ущерба от паводков в 2021 году

Расчёты по второй волне будут завершены в конце следующей недели, отметил Василий Орлов.

4 сентября, 00:20
<p>Фото © ТАСС / ГУ МЧС РФ по Амурской области</p>

Фото © ТАСС / ГУ МЧС РФ по Амурской области

Сумма ущерба от первой и второй волны паводков в Амурской области в 2021 году составит свыше девяти миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить об ущербе в целом в денежном выражении: 6,2 миллиарда [рублей] — это первая волна, это уже подтверждённый и чётко посчитанный ущерб, по второй волне рассчитываем, что это будет порядка трёх миллиардов рублей", — сказал Орлов.

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Глава региона добавил, что расчёты по второй волне будут завершены в конце следующей недели.

За весь период паводков в Амурской области оказалось повреждено порядка полутора тысяч домовладений, 650 из них признаны непригодными. Также повреждено 488 километров дорог, 107 водопропускных труб, 39 мостов. Как сообщал Лайф, ранее наводнения в Амурской области и ещё трёх регионах РФ признали ЧС федерального уровня.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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