Глава Амурской области назвал сумму ущерба от паводков в 2021 году

Сумма ущерба от первой и второй волны паводков в Амурской области в 2021 году составит свыше девяти миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить об ущербе в целом в денежном выражении: 6,2 миллиарда [рублей] — это первая волна, это уже подтверждённый и чётко посчитанный ущерб, по второй волне рассчитываем, что это будет порядка трёх миллиардов рублей", — сказал Орлов.

Глава региона добавил, что расчёты по второй волне будут завершены в конце следующей недели.