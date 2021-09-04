НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рогозин пригласил Путина посетить один из пусков с Восточного

Глава государства осмотрел на космодроме макеты различных модификаций ракеты-носителя "Ангара", командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под неё.

3 сентября, 23:52

Рогозин пригласил Путина посетить один из пусков с космодрома Восточный. Видео © LIFE

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" пригласил президента России Владимира Путина посетить один из пусков на космодроме Восточный в Амурской области.

"Приглашаю вас на пуск — любой", — сказал Рогозин, показывая главе государства макет стартового комплекса "Союз".

Украсть нельзя скопировать: Какие технологии Россия может отобрать у Илона Маска?

Украсть нельзя скопировать: Какие технологии Россия может отобрать у Илона Маска?

Путин спросил Рогозина, всё ли работает на космодроме, на что глава "Роскосмоса" ответил утвердительно.

Также глава государства ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома. Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара". Рогозин на макете продемонстрировал президенту устройство стартового ствола и рассказал о планируемых работах для реализации лунной программы. Строительство должно завершиться в 2022 году, после этого к работе приступят технологи "Роскосмоса", начнутся автономные и комплексные испытания всех систем космодрома. Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год. А ближайший запуск с Восточного запланирован на 14 октября — "Союз-2" должен вывести на орбиту спутники британской компании OneWeb.

Напомним, ранее глава государства прибыл в Амурскую область из Приморского края, где участвовал в Восточном экономическом форуме. Чем завершилась основная программа ВЭФ, можно узнать в материале Лайфа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1