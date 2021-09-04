Рогозин пригласил Путина посетить один из пусков с Восточного

Также глава государства ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома. Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара". Рогозин на макете продемонстрировал президенту устройство стартового ствола и рассказал о планируемых работах для реализации лунной программы. Строительство должно завершиться в 2022 году, после этого к работе приступят технологи "Роскосмоса", начнутся автономные и комплексные испытания всех систем космодрома. Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год. А ближайший запуск с Восточного запланирован на 14 октября — "Союз-2" должен вывести на орбиту спутники британской компании OneWeb.