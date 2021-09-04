Рогозин пригласил Путина посетить один из пусков с Восточного
Глава государства осмотрел на космодроме макеты различных модификаций ракеты-носителя "Ангара", командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под неё.
Рогозин пригласил Путина посетить один из пусков с космодрома Восточный. Видео © LIFE
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" пригласил президента России Владимира Путина посетить один из пусков на космодроме Восточный в Амурской области.
"Приглашаю вас на пуск — любой", — сказал Рогозин, показывая главе государства макет стартового комплекса "Союз".
Путин спросил Рогозина, всё ли работает на космодроме, на что глава "Роскосмоса" ответил утвердительно.
Также глава государства ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома. Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара". Рогозин на макете продемонстрировал президенту устройство стартового ствола и рассказал о планируемых работах для реализации лунной программы. Строительство должно завершиться в 2022 году, после этого к работе приступят технологи "Роскосмоса", начнутся автономные и комплексные испытания всех систем космодрома. Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год. А ближайший запуск с Восточного запланирован на 14 октября — "Союз-2" должен вывести на орбиту спутники британской компании OneWeb.
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Напомним, ранее глава государства прибыл в Амурскую область из Приморского края, где участвовал в Восточном экономическом форуме. Чем завершилась основная программа ВЭФ, можно узнать в материале Лайфа.
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